Грошова маса в Україні збільшилася на 0,6%, монетарна база – зменшилася на 1,7%

Грошова маса в Україні в січні 2011 року збільшилася на 0,6% – до 601,6 млрд. грн., монетарна база – зменшилася на 1,7%, до 221,7 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів збільшився на 2,3% – до 423,3 млрд. грн., у т.ч. коштів юридичних осіб – на 3%, до 146,4 млрд. грн., вклади населення – на 1,9%, до 276,9 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками за зазначений період зменшився на 3,7% – до 176,2 млрд. грн., її питома вага в структурі грошової маси знизилася до 29,3% (станом на 1 лютого 2011 р.) порівняно з 30,6% на 1 січня 2011 року.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України впродовж січня збільшився в 2,2 раза – до 6,1 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків у січні збільшився на 20,9% – до 20,2 млрд. грн. Обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в січні, становив 12,4 млрд. грн., із яких було перераховано на окремий рахунок у Національному банку України 6,7 млрд. грн.

Обсяг продажу Нацбанком своїх депозитних сертифікатів становив 9,7 млрд. грн., обсяг операцій із рефінансування – 7,9 млн. грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень у січні ц.р. зменшився на 0,2% – до 722,6 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарна база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.