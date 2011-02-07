Від продажу ОВДП в січні до держбюджету надійшло 2,8 млрд. грн.

За підсумками розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до Державного бюджету України в січні 2011 року надійшло коштів на загальну суму 2,806 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг операцій з продажу державних облігацій України з портфеля Національного банку України в січні склав 1,2 млрд. грн. за номінальною вартістю. Операції з купівлі здійснювалися лише через механізм двостороннього котирування, в межах яких було придбано держпаперів на суму 0,5 млрд. грн. за номінальною вартістю.

Погашення і сплата доходу з ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року склав 4,018 млрд. грн., зокрема основний борг – 3,169 млрд. грн., сплата доходу - 848,17 млн. грн.