Обсяг депозитів в українських банках зріс на 2,3% - до 423 млрд. грн.

Загальний обсяг депозитів в українських банках у січні 2011 року зріс на 2,3% - до 423 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, обсяг банківських вкладів населення України в січні збільшився на 1,9% - до 276,9 млрд. грн. Кошти юридичних осіб у банках за цей період зросли на 3% - до 146,4 млрд. грн.

У повідомленні зазначається, що за даними Нацбанку, депозити в доларовому еквіваленті з початку року збільшилися на 354,6 млн. дол. і становлять 16,67 млрд. дол.

При цьому поточного року продовжується тенденція покращення строкової структури депозитів. Зокрема, в січні питома вага довгострокових депозитів збільшилася до 31,6% (на 1 січня 2010 р. – 31,4%).

Обсяг коштів Кабінету міністрів України в національній валюті на рахунках Національного банку України в січні збільшився в 2,2 раза – до 6,1 млрд. грн.