Експерт: на сьогоднішніх торгах євро спробує прорватися вище за рівень 1.36

Незважаючи на те, що на ринку зберігається тенденція купувати долари, євро і фунт, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, знову спробують відбитися від мінімумів: євро прорватися вище 1.36, а фунт – вище 1.6150.

Як відзначають аналітики, для пари долар/ієна і долар/франк актуальними залишаться діапазони 82.00-83.00 і 0.9500-0.9600, відповідно.

У вівторок економічний календар не потішить учасників ринку цікавими релізами, тому те, як торгуватимуться валютні пари, багато в чому залежить від політичних чинників, а також від ситуації на інших ринках, підкреслюють аналітики FOREX CLUB в Україні.