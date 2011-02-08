Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9560/7,9590 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9560/7,9590 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2721/0,2724, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,8565/10,8625.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3640/1,3642 (понеділок – 1,3621/23).

У понеділок, 7 лютого, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9450/7,9550.