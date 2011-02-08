Темпи інфляції прискорилися, однак не перевищили очікування – експерти

Темпи інфляції к січні поточного року прискорилися порівняно з груднем (1% за місяць порівняно з 0,8%). Проте цей показник нижчий за очікування як учасників ринку, так і прогнози експертів (1,3%). Про це йдеться в огляді аналітиків ПАТ «ІНГ Банк Україна», переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, різниця показників інфляції грудня і січня відбиває наявність адміністративного контролю цін. Річна інфляція зменшилася до 8,2%, порівняно з 9,1% у грудні-2010, «таким чином, офіційна статистика як і раніше відображає тенденції, протилежні фактичній динаміці інфляції».

«Ми вважаємо, що тенденції на світових товарних ринках, а також підвищення тарифів на комунальні послуги стали основними чинниками, що визначили динаміку інфляції в січні. Зокрема, зростання цін на цукор і зернові на світовому ринку, а також сезонні чинники чинили відповідний вплив на динаміку цін на продукти харчування (1,3%). Найзначніше зростання цін минулого місяця було зафіксоване на фрукти (2,9%), овочі (6,6%) і цукор (2,7%)» - зазначається в огляді банку.

Також наголошується, що підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення на 1,2%, а також коригування тарифів на опалювання і гаряче водопостачання (5,7%) відповідно до тарифів на газ сприяли зростанню тарифів на комунальні послуги на 1,4%. Крім того, відновлення зростання цін на нафту на світовому ринку відповідно вплинуло на вартість палива в Україні (+5.4%).

Аналітики банку вважають, що відкладена інфляція в 2010 р., а також зростання цін на світових товарних ринках залишаться основними чинниками ризику прискорення темпів інфляції в найближчі два місяці. «Передбачуване підвищення тарифів на газ для населення у квітні, а також зростання внутрішнього попиту також сприятимуть прискоренню темпів інфляції у короткостроковій перспективі. Таким чином, ми зберігаємо наш прогноз індексу споживчих цін на кінець року на рівні 11,3%» - зазначається в огляді.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2011 року порівняно з груднем 2010 року становила 1%, в січні 2011 року порівняно з січнем 2010 року – 8,2%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у січні 2011 року проти грудня 2010 року становила 0,3%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні у грудні 2010 року порівняно з листопадом становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

У січні-грудні 2010 року проти січня-грудня 2009 року – 9,4%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у грудні 2010 року проти листопада 2010 року становила 0,6%, за січень-грудень 2010 року – 7,9%.