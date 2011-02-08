Котирування міжбанку до 12:00 склали 7,9565-7,9575 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9560/7,9590, до 12:00 звузився спред 7,9565/7,9575 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2721/24, до 12:00 ціни знизилися 0,2719/20. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 29,2551 (-0,1249).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з відмітки 1,3640/42, а до 12:00 знизилися 1,3604/06. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,8565/10,8625, до 12:00 ціни пішли вниз 10,8220/10,8290.