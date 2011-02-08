Уряд пропонує доручити Мінекономрозвитку питання державно-приватного партнерства

Уряд пропонує призначити Міністерство економічного розвитку і торгівлі уповноваженим органом з питань державно-приватного партнерства в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, відповідний проект Указу Президента України «Про призначення уповноваженого органу з питань державно-приватного партнерства в Україні» розроблено урядом.

Визначення органу, який представлятиме державу в стратегічній співпраці з приватним бізнесом, створює організаційне підгрунтя для узгодженої реалізації державної політики у сферах ціноутворення, інвестиційній діяльності, підтримки вітчизняного товаровиробника як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, вважають в уряді.