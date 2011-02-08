НБУ сподівається, що законопроект про валютне регулювання розглянуть цього тижня

Національний банк України сподівається, що законопроект № 0925 про валютне регулювання буде розглянуто Верховною Радою поточного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор юридичного департаменту НБУ Віктор НОВИКОВ сьогодні під час круглого столу.

За його словами, законопроектом передбачається врегулювання розрахунків з експортно-імпортних операцій, система хеджування валютних ризиків тощо.

Планується, що у разі ухвалення і набирання чинності цим законом, він замінить нині чинний Декрет про валютне регулювання.

Крім того, В.НОВИКОВ заявив, що «є певна протидія» у проходженні у Верховній Раді законопроекту щодо захисту прав кредиторів.

Крім того, представник Нацбанку відзначив, що регулятор відстежує законодавчі ініціативи депутатів, які можуть порушити правову рівновагу у відносинах кредитора і позичальника.