У Києві проходить черговий раунд переговорів про вільну торгівлю з Євросоюзом

Сьогодні в Києві почався черговий, 15-й раунд переговорів про створення зони вільної торговки між Україною і Європейським Союзом

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі.

Переговори планується завершити до 11 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запропонував поетапно підписувати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

На його думку, 90% узгоджених позицій за угодою можуть бути підписані на першому етапі, а інші 10% позицій, по яких переговори необхідно продовжити, можуть бути підписані пізніше додатковим договором.

Нагадаємо, що керівництво України виступає за швидке завершення переговорів про ЗВТ із Євросоюзом.

«Ми дуже зацікавлені, щоб уже в 2011 році завершити й підписати таку угоду з Європейським Союзом», - заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 28 січня.

Проте, за прогнозами експертів, якщо документ готуватиметься як єдина угода, то її обговорення й ухвалення може затягнутися, мінімум, до кінця 2011 року.