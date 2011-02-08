Міжбанк закрився котируваннями 7,9550/7,9600 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9560/7,9590, на 12:00 звузився спред – 7,9565/7,9575. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9550/7,9600 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2721/0,2724, на 12:00 ціни знизилися до 0,2719/0,2720. На час закриття ціни знизилися до 0,2720/0,2721. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,2600 (-0,1200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3575/1,3665. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8565/10,8625, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,8220/10,8290. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні піднялися до 10,8540/10,8670.