S&P відкликало рейтинги Одеси

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor`s підтвердила довгостроковий кредитний рейтинг «ССС +» і рейтинг за національною шкалою «uaBB», присвоєні Одесі, грунтуючись на доступній в даний час інформації, після чого відкликала рейтинги. Прогноз по рейтингах на момент відкликання - «негативний».

Про це йдеться в повідомленні Standard & Poor`s, переданому агентству УНІАН.

«Ми відкликаємо рейтинги Одеси, оскільки не отримуємо від адміністрації міста достатньої та своєчасної інформації, необхідної для подальшого моніторингу рейтингів», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні вказується, що на момент відкликання рейтинги базувалися на базовому сценарії, що відображає думку про те, що місто, ймовірно, зіткнеться з піком витрат на обслуговування і погашення боргу до 20% поточних доходів в 2012 р. Рейтинги також відображали слабку ліквідність, низьку фінансову гнучкість і передбачуваність внаслідок нерозвиненості системи міжбюджетних відносин.

Позитивний вплив на рівень рейтингів справляло положення Одеси як важливого економічного і логістичного центру на півдні України.