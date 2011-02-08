Податкова змінює формат спілкування з бізнесом

В Україні під час реформування податкової системи буде створено єдиний національний офіс з роботи з великим бізнесом.

Про це сказав голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

«Важливим кроком реформування податкової системи стане створення єдиного національного офісу з роботи з великим бізнесом, що сприятиме зростанню податкових надходжень до бюджету», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, в основу роботи податкової служби будуть закладені нові принципи, а саме - безконтактне надання послуг громадянам.

«Ми змінюємо формат спілкування з бізнесом, перетворюємо його на реально, а не декларативно довірчий. Відкритість інформації про діяльність з боку підприємців і попередження про існуючі ризики з боку податкової - необхідні умови цивілізованого спілкування, що дозволить запобігти негативним наслідкам діяльності та збільшить податкову віддачу підприємництва», - зазначив голова ДПС України.

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація об`єднує більш як 800 європейських, українських і міжнародних компаній.