Іноземні банки пропонують скоротити кількість українських банків та виселяти боржників

Форум провідних міжнародних фінансових установ, створений великими іноземними банками в Україні, оприлюднив на своєму сайті (www.flifi.org.ua) методологічні рекомендації під назвою «Як відновити кредитування».

За висновком представників Форуму, «існуюча банківська система України є дуже неоднорідною», оскільки «рівень концентрації провідних гравців залишається доволі низьким». Провину за це представники Форуму покладають на НБУ. За їхніми словами, «через відсутність гнучкого підходу регулятора щодо необхідності ринкової консолідації, банки продовжують створювати власні внутрішні франшизи шляхом органічного зростання (нові клієнти, нові відділення, новий персонал). Операції зі злиття чи поглинання за участю інших банків (у тому числі неплатоспроможних банків) не стоять на порядку денному основних чи регіональних гравців ринку. В результаті, неоднорідність банківської системи негативно позначається на довірі вкладників, а крах дрібних банків може викликати ланцюгову реакцію в межах усієї системи».

З огляду на вищесказане, Форум провідних міжнародних фінансових установ виступив з ініціативами перед НБУ щодо збільшення вимог до капіталу банків. Завдяки таким заходам іноземні банки пропонують скоротити кількість діючих в Україні середніх та малих банків. Як наголошується в рекомендаціях Форуму, «ми також рекомендуємо Національному банку додатково посилити вимоги до капіталу для банків, тобто встановити більш суворий контроль за дотриманням банками норм капіталу, а також додатково посилити вимогу щодо розміру регулятивного капіталу: до 20 млн. євро (понад 200 млн. грн.) – до 31/12/2011; до 30 млн. євро (понад 300 млн. грн.) – до 31/12/2012».

Представники Форуму так пояснили свої рекомендації Нацбанку: «Національному банку варто стимулювати банківську консолідацію у формі вдосконалення нормативних актів з метою полегшення процесу злиття, а також шляхом посилення вимог до капіталу банків». Обґрунтовуючи свої ініціативи, представники Форуму наголошують, що «скорочення кількості банків призведе до значного скорочення витрат і підвищення якості доцільного нагляду в банківському секторі».

Окрім цього, Форум провідних міжнародних фінансових установ пропонує Нацбанку якомога швидше «вирішити питання дострокового вилучення депозитів», «зняти повну заборону на кредитування в іноземній валюті», «запровадити ефективний порядок виселення боржника, неповнолітніх дітей та інших мешканців майна, що знаходиться у іпотеці, у разі, якщо банк конфіскує таке майно».

Як відомо, НБУ минулого року видав скандальновідому Постанову № 273 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», якою зобов’язав банки, що мають регулятивний капітал менший, ніж 120 млн. грн., збільшити його до цього розміру до 1 січня 2012 року.

Проте Окружний адміністративний суд Києва своєю постановою від 7 грудня 2010 р. задовольнив позов банків-членів АУБ та визнав цю Постанову нечинною.

Разом з тим, за підтримки НБУ до Верховної Ради подано законопроект № 0884 “Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)”, яким вимога до капіталу банків піднімається до 500 млн. грн. (понад 45 млн. євро).

Як наголосив з цього приводу очільник НБУ Сергій Арбузов у листі до голови парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Олександра Пеклушенка: «Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)», реєстраційний № 0884, є одним із зобов’язань України, передбачених Меморандумом про економічну та фінансову політику, укладеним в рамках спільної з Міжнародним валютним фондом програми «Стенд-бай» та системним проектом Світового банку «Друга програмна позика на реабілітацію фінансового сектора» (Лист від 22.12.2010 р. № 18-119/6634-23315).

***Форум провідних міжнародних фінансових установ (www.flifi.org.ua) створено в 2010 р. дев’ятьма банками з іноземним капіталом: Райфайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, УніКредіт Банк, Платінум банк, Креді Агріколь, ОТП Банк, Сітібанк, ІНГ Банк, Правекс-банк. Серед своїх цілей Форум називає представництво у державних органах інтересів членів Форуму та розвиток фінансової системи України, орієнтованої на західні стандарти організації та професіоналізм. Форум тісно співпрацює з Американською Торгівельною Палатою в Україні, представництвами МВФ та Світового банку в Україні та іншими закордонними організаціями.