НБУ: Зростання інфляції на 1% в січні зумовлене небазовою інфляцією

Зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) у січні на 1% (8,2% – в річному вимірюванні) визначалося в основному небазовою інфляцією (0,8 п.п. – внесок у зміну ІСЦ).

Про це повідомляється в аналітичному огляді «Експрес-аналіз інфляції, січень 2011 року», розміщеному на сайті Національного банку України.

При цьому повідомляється, що небазова інфляція в січні (1,8% – зміна за місяць, 9,5% – в річному вимірюванні) була обумовлена, по-перше, підвищенням цін на сирі продукти (1,7% – зміна за місяць, 0,4 п.п. – внесок у зміну ІСЦ) в основному за рахунок сезонного подорожчання овочів і фруктів (6,6% і 2,9% відповідно). При цьому сезонно скоректовані ціни на сирі продукти в січні знизилися на 1,3% (сезонний чинник – 3 п.п.). По-друге, небазова інфляція в січні була обумовлена зростанням адміністративних цін на 1,7% (0,3 п.п. – внесок у зміну ІСЦ, 13,3% – в річному вимірюванні) в основному за рахунок підвищення цін на гарячу воду і опалення (5,7% – зростання в січні) і по-третє, підвищенням цін на паливо на 5,4% (0,1 п.п. – внесок у зміну ІСЦ, 14,7% – в річному вимірюванні) під впливом підвищення акцизів на паливо з 132 до 182 євро/тонна і зростання цін на нафту на світових товарних ринках.

Також повідомляється, що зростання базового ІСЦ (0,3% – за місяць, до 7,3% – в річному вимірюванні) відбулося за рахунок підвищення цін на продукти харчування з високим ступенем обробки (0,5%) і зростання цін на послуги, не регульовані адміністративно (0,2%).

При цьому зазначається, що стабільність курсу гривні до іноземних валют сприяла уповільненню вузького базового ІСЦ до 0,1% (2,3% – в річному вимірюванні).

Крім того, Нацбанк повідомляє, що в січні ц.р. продовжилося уповільнення промислової інфляції в річному вимірюванні до 18% (1,3% – зміна за місяць).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2011 року порівняно з груднем 2010 року становила 1%, у січні 2011 року порівняно з січнем 2010 року – 8,2%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в січні 2011 року проти грудня 2010 року становила 0,3%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в грудні 2010 року порівняно з листопадом становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%. У січні-грудні 2010 року проти січня-грудня 2009 року – 9,4%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в грудні 2010 року проти листопада 2010 року становила 0,6%, за січень-грудень 2010 року – 7,9%.