Фонд Блейзера: Обсяг прямих іноземних інвестицій до України може становити 7 млрд. дол.

Міжнародний фонд Блейзера прогнозує обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) до України в 2011 році у розмірі 7 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в бесіді з журналістами виконавчий директор фонду Олег УСТЕНКО.

За його словами, поточного року обсяг ПІІ до України становитиме близько 7 млрд. дол. проти 5,5 млрд. дол. у 2010 році. «Ми очікуємо на певний приріст, але припускаємо, що структура ПІІ буде змінена. Якщо минулого року десь 60% пішло у фінансовий сектор, цього року ми б не очікували більш як 40%. Отже, 60% піде на реальний сектор і на послуги», – сказав О.УСТЕНКО.

При цьому він відзначив, що основними інвестиційними донорами залишаться, як і минулого року, Кіпр, Росія і Німеччина.

За оцінками О.УСТЕНКА, десь 10-15% ПІІ до реального сектору можуть бути спрямовані у сільське господарство. «У цілому в сільське господарство цього року (буде спрямовано – УНІАН) близько 400 млн. дол.», – відзначив він.