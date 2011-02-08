У перуанських Андах знайшли нові запаси золота і срібла

У перуанських Андах на початку лютого було виявлено нові запаси золота і срібла.

Як йдеться у прес-релізі Міністерства енергетики і гірничої промисловості Перу, родовище розташоване в 850 кілометрах від Ліми, поряд з містом Кахабамба (Cajabamba).

Запаси нового родовища оцінюються в 1,34 мільйона унцій золота і 33,3 мільйона унцій срібла. Одна унція срібла на світовому ринку зараз коштує близько 30 доларів, а золото – більш як 1300 доларів. Трійська унція важить трохи більше 31 грама.

Перу посідає перше місце у світі з видобутку золота і входить до десятки найбільших виробників у світі, передає Лента.ру. При цьому в останні десятиліття виробництво в Перу різко зросло: якщо в 1992 році воно становило близько 20 тонн, то до середини 2000-х досягло 170 тонн.

Для порівняння, в Росії в 2010 році, згідно з даними Союзу золотопромисловців, видобули 175,2 тонни золота.

Повідомлення про виявлення нових запасів золота з’явилось під час підвищеного інвестиційного попиту на дорогоцінні метали: все більше інвесторів вкладаються в золото, срібло і платину на тлі нестабільності на валютному ринку.