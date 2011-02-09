Запроваджено систему роз'яснення питань щодо держзакупівель електронною поштою

З метою покращення взаємодії уповноваженого органу у сфері державних закупівель з громадськістю на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в рубриці «Державні закупівлі» створена нова підрубрика «Діалог з громадськістю».

Як повідомили УНІАН у Департаменті державних закупівель і державного замовлення Мінекономрозвитку, така підрубрика вводиться з метою надання уповноваженим органом методологічної допомоги суб`єктам сфери державних закупівель.

«Впровадження рубрики спрямоване на оперативне і професійне вирішення проблемних питань, які виникають під час проведення закупівель за державні кошти», – говориться в повідомленні департаменту.

Інформацію щодо проблемних питань і пропозиції з удосконалення роботи уповноваженого органу у сфері держзакупівель можна надсилати на е-mail: shymko@me.gov.ua, kovtun@me.gov.ua