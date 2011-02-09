Держкомпідприємництва пропонує створити обласні дозвільні центри

Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва пропонує розширити мережу дозвільних центрів, створивши їх в обласних державних адміністраціях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держкомпідприємництва, відповідний законопроект, розроблений Комітетом, оприлюднений на його офіційному сайті для обговорення та внесення пропозицій.

“Створення обласних дозвільних центрів та запровадження в них посади державного адміністратора дозволить суттєво оптимізувати та спростити отримання документів дозвільного характеру, видача яких здійснюється винятково на рівні областей. Також завдяки ним підприємці зможуть заощадити час та гроші при проходженні дозвільних процедур”, – йдеться у повідомленні.

Прес-служба зазначає, що існуючі дозвільні центри переконливо довели свою ефективність. “Завдяки їхній роботі скорочено строки отримання дозвільних документів та зменшено витрати підприємців. Тому наразі вони виступають за створення дозвільних центів і на обласному рівні”, – стверджують у Держкомпідприємництва.

Пропозиції та зауваження до законопроекту можна надсилати на електронну адресу: makovsky@dkrp.gov.ua, додає прес-служба.

Довідка. Дозвільний центр – це робочий орган виконкому міської ради міста обласного і/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, районної і районної у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, в якому представники місцевих дозвільних органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру.