ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 9 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» подає матеріал «Банк Сергія Тігіпка позичить 100 мільйонів гривень», в якому пише - банк «Бізнес Стандарт», підконтрольний віце-прем`єр-міністрові Сергію Тігіпку, розмістить облігації на 100 млн. грн.

http://delo.ua/finance/bank-sergeja-tigipko-odolzhit-10-151779/

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Також «Дело» публікує матеріал «НБУ: Банки видали 733 млрд гривень кредитів», в якому пише - до кінця 2010 року заборгованість українських компаній і населення перед банками досягла 733 мільярдів гривень. У порівнянні з кінцем 2009 року, заборгованість українських компаній і населення зросла на 1,3%...

http://delo.ua/finance/nbu-banki-vydali-733-milliard-151812/

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Видання «Коммерсант-Украина» у публікації «По «Укртелекому» дзвонить борг» пише - міжнародні банки Credit Suisse First Boston (CSFB) і Deutsche Bank (DB) зажадали від "Укртелекому" достроково погасити $ 222,2 млн. кредиту у зв`язку зі швидкою зміною власника компанії. "Укртелеком" веде переговори про відстрочку виплати боргу і найближчим часом буде змушений випустити короткострокові облігації, що призведе до додаткових фінансових втрат в $ 10-14 млн., вважають аналітики...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1581873

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Також «Коммерсант-Украина» у публікації «Банки не зможуть бути присутніми при операції» пише - з сьогоднішнього дня банки втратять доступ до загальної інформації про угоди на міжбанківському ринку і будуть знати лише про власні операції. Учасники ринку задоволені захистом конфіденційних даних про свої угоди, але відзначають, що тепер їм буде складніше відстежувати ситуацію на міжбанку...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1581866

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«Экономические известия» в публікації «Клюєв зробив вдалий внесок» пишуть - підвищення капіталізації державного Укрексімбанку, ініційоване першим віце-прем`єром Андрієм Клюєвим, може посприяти фінансуванню його бізнесів. Партнером у реалізації низки проектів братів Клюєвих може виявитися глава НБУ Сергій Арбузов...

http://finance.eizvestia.com/full/klyuev-sdelal-udachnyj-vklad

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«Экономические известия» в публікації «Шлях назад» пишуть - торгова нерухомість поступово виходить з кризи. За підсумками минулого року, власникам магазинів вдалося знизити рівень вакантності, підвищити орендні ставки і знову прив`язати оренду до долара. Експерти впевнені, що позитивні тенденції продовжаться і цього року...

http://markets.eizvestia.com/full/put-nazad

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Також «Экономические известия» в публікації «У Ахметова почався Ренесанс» пишуть - СКМ отримала дозвіл від Антимонопольного комітету України на покупку акцій банку «Ренесанс Кредит». У компанії впевнені, що до остаточного завершення угоди з купівлі-продажу залишаються лічені дні...

http://finance.eizvestia.com/full/u-ahmetova-nachalsya-renessans

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«Газета по-киевски» в публікації «Тур в Єгипет продають, але під розписку» пише - незважаючи на рекомендацію МЗС утриматися від поїздок до Єгипту, деякі туроператори готові відправляти туди туристів - але на їх страх і ризик...

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/09/032546.html

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Також «Газета по-киевски» в публікації «ООН попереджає: робіть з їжі культ!» Пише - Росії, Індії і Китаю пора регулювати вартість продуктів, інакше не уникнути голодних бунтів...

http://mycityua.com/articles/world/2011/02/09/024450.html

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«Сегодня» у публікації «Київ позбувся пробок: причина - подорожчав бензин» пише - також свою "лепту" внесли нові естакади і швидкісний трамвай...

http://www.segodnya.ua/news/14220898.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Єгипетський криза - Україна втратить більше за всіх?» пише - метал, продовольство, енергоносії, військова техніка - далеко не повний перелік позицій, за якими Україна може програти на тлі ситуації в Єгипті. Причому на відміну від своїх найближчих сусідів...

http://economics.unian.net/rus/detail/77192

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Рублівка задарма» пише - роздача підмосковних лісових ділянок в оренду за копійчаними цінами все-таки визнана законною. Правда, для цього суду довелося скасувати своє ж рішення...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254671/rublevka_darom

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Також «Ведомости» у публікації «Тариф «збитковий» пишуть - мобільний інтернет, на який зробили ставку стільникові оператори, може зіграти з ними злий жарт: скоро ця послуга, в яку інвестуються мільярди доларів, може стати нерентабельною...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254677/tarif_ubytochnyj

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Видання «Известия» у публікації «Літо перемогло зиму» пише - в Росії переведення на зимовий час більше не буде - про це оголосив президент Дмитро Медведєв. Таким чином, країна попрощається з традицією, на якій виросло не одне покоління...

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3151425/

(УНІАН)