Міжбанк відкрився котируваннями 7,9565/7,9610 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9565/7,9610 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2714/17, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,8580/10,8670. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар практично не змінилися – 1,3647/49 (вівторок — 1,3640/42).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.