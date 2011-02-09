Мінфін залучив до бюджету 858 млн. грн. від продажу ОВДП
Міністерство фінансів України на вчорашньому аукціоні залучило від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 857,95 млн. грн. Про це повідомляється на сайті відомства.
Згідно з повідомленням, від реалізації облігацій з терміном погашення 10 серпня 2011 року (строк обігу 182 дні) і дохідністю 6,75% річних до бюджету вдалося залучити 120,96 млн. грн.; 26 жовтня 2011 року (259 днів) і дохідністю 8% - 359,59 млн. грн., 12 грудня 2011 року (672) і дохідністю 10% - 156,97 млн. грн., 29 січня 2014 року (1 085 днів) і дохідністю 11% - 220,44 млн. грн.
Як повідомляв УНІАН, згідно з Державним бюджетом, у 2011 році уряд планує випустити ОВДП на суму 48,59 млрд. грн. без урахування їх випуску за програмами капіталізації НАК «Нафтогаз України», націоналізованих банків і фінансування Аграрного фонду.
За підсумками розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики до Державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.
Всього у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України», банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.
У 2010 році обсяг операцій з придбання ОВДП в портфелі Нацбанку склав 27,6 млрд. грн. (у грудні – майже 1 млрд. грн.), з їх продажу – 7,4 млрд. грн. (у грудні – 2,1 млрд. грн.).