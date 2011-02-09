На міжбанку до 12:00 котирування становили 7,9575/7,9585 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9565/7,9610, до 12:00 звузився спред 7,9575/7,9585 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2714/0,2717, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2714/0,2715. У Росії курс долар-рубль підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 29,3190 (+0,0590).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3647/1,3649, змінюючись в достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,8580/10,8670, до 12:00 ціни знизилися до 10,8525/10,8600.