Азаров: З початку року на обслуговування і погашення держборгу уряд витратив 6,2 млрд. грн.

З початку цього року до 8 лютого уряд України витратив на обслуговування і погашення державного боргу близько 6,2 млрд. грн., із них 2 млрд. грн. - в лютому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

Він зазначив, що Україна «акуратно» виконує свої зобов`язання перед кредиторами з погашення і обслуговування боргу.

При цьому М.АЗАРОВ відзначив, що виплати з держборгу в 2011 році зіставні з дотацією Пенсійного фонду і у півтора рази більше обсягу субвенцій, що виділяються сім`ям з дітьми за рік.

«Для порівняння, за 2010 рік субвенції з надання пільг і житлових субсидій на оплату електроенергії, газу і послуг тепло- і водопостачання становили 5,1 млрд. грн.», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що саме необхідність виплати боргів не дозволяє уряду підвищувати пенсії, розміри соціальної допомоги і зарплати більш швидкими темпами. «Ось ціна авантюрної політики минулої влади. У борги кинули країну вони, а розраховуються сьогодні платники податків. І розраховуватися треба буде ще роками. І все базікання, що за 10 місяців можна подолати наслідки діяльності попередників і забути про них, - безглузді. Ми роками ще долатимемо наслідки бездумної популістської політики», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією, розміщеною на офіційному сайті Міністерства фінансів України, державний і гарантований державою борг України в 2010 році зріс на 37%, за грудень зріс на 3,9% – до 54,289 млрд. дол. на 31 грудня 2010 року (на 31 грудня 2009 року – 52,264 млрд. дол.).

Станом на 31 грудня 2010 року державний і гарантований державою борг України становив 432 млрд. 235,410 млн. грн. або 54 млрд. 289,336 млн. дол. США, зокрема: державний і гарантований державою зовнішній борг – 276 млрд. 745,56 млн. грн. (64,03% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу) або 34 млрд. 759,607 млн. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 155 млрд. 489,849 млн. грн. (35,97%) або 19 млрд. 529,73 млн. дол.

Державний борг України становив 323 млрд. 475,2 млн. грн. (74,84%) або 40 млрд. 628,911 млн. дол.

У повідомленні зазначається, що статтею 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» встановлено граничний розмір державного боргу України у розмірі 315 млрд. 715,9 млн. грн.

Перевищення фактичного обсягу державного боргу над граничним на 7 млрд. 759,3 млн. грн. в Мінфіні пояснюють здійсненням державних запозичень відповідно до статті 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» і постановою Кабінету міністрів України від 12.05.2010 р. № 368 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість».