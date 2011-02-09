Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9560/7,9620 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9565/7,9610, до 12:00 звузився спред - 7,9575/7,9585. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9560/7,9620 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2714/0,2717, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2714/0,2715. На час закриття ціни не змінилися.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,3200 (+0,0600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3615/1,3660.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,8580/10,8670, до 12:00 ціни знизилися - 10,8525/10,8600. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися - 10,8515/10,8655.