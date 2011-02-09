Кінах: необхідно переглянути методику розрахунку інфляції і соціальних показників

Президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ вважає, що в Україні необхідно переглянути методику розрахунку інфляції і соціальних показників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСПП.

На думку А.КІНАХА, недосконалі методи розрахунку індексу споживацьких цін, вартості споживацької корзини й інших соціальних показників містять у собі істотні ризики: вони не відображають реальну соціально-економічну ситуацію, призводять до втрати розуміння об`єктивних процесів у країні, ускладнюють ухвалення необхідних рішень і адекватних оперативних заходів.

«Якщо і далі так триватиме, то дистанція між багатими і бідними збільшуватиметься, збільшуватиметься відрив України від розвинених країн світу. Все це може привести до поглиблення громадського протистояння, втрати контролю над соціальними процесами з боку держави», - зазначив А.КІНАХ.

Враховуючи світові тенденції, вважає президент УСПП, Україні потрібен більш «комплексний, об`єктивний, професійний і деполітизований» підхід до оцінки параметрів і тенденцій зміни вартості рівня життя людей відносно динаміки цін і тарифів.

Як повідомляв УНІАН, уряд України вивчає питання розбіжності даних Державного комітету статистики і Державної інспекції з контролю за цінами щодо цін на продукти харчування.