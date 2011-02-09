«Нафтогаз України» оголосив тендер на проведення аудиту фінзвітности за 2010 рік

НАК «Нафтогаз України» оголосила тендер на проведення аудиту фінансової звітності компанії за 2010 рік, складеної за міжнародними стандартами.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, учасники конкурсу мають надати заставу у розмірі 250 тис. грн.

Компанія також оголосила про проведення тендеру на аудит показників касового дефіциту, рух грошей компанії для квартального надання інформації представництву Міжнародного валютного фонду (МВФ). Від учасників цього тендеру потрібна застава у розмірі 13,2 тис. грн.

Заявки для участі в двох конкурсах приймаються до 10 березня 2011 р.

Крім того, «Нафтогаз України» також запитав цінові пропозиції на надання послуг експертної оцінки цінних паперів, які приймаються до 24 лютого ц.р.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видоьутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.