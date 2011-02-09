Кабмін виділив 15 млн. грн. на ліквідацію наслідків стихійного лиха на Закарпатті

Кабінет Міністрів України виділив Закарпатській обласній державній адміністрації 15 млн. грн. для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 7-9 грудня 2010 року на території Закарпатської області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження уряд прийняв на засіданні 9 грудня.

Кошти виділені з резервного фонду державного бюджету.