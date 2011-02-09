Держфінпослуг припинила ліцензію на ОСЦПВ «Української екологічної страхової компанії»

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) припинила ліцензію на здійснення обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), видану ЗАТ «Українська екологічна страхова компанія». Про це повідомляється на сайті Держфінпослуг. Також Комісія внесла до Державного реєстру фінансових установ кредитний союз «Метроном» (Вінниця). Крім того Держфінпослуг видала ліцензію на здійснення діяльності по переказу коштів небанківською фінансовою установою ТОВ «Фондові Комунікації» (Харків).

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