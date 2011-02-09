Янукович провів нараду щодо переговорів про створення ЗВТ між Україною та ЄС

Під головування Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Адміністрації Президента відбулася нарада, учасники якої проаналізували хід та шляхи активізації переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Участь у нараді взяли прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, члени уряду та представники Адміністрації Президента.

Говорячи про мету зібрання, глава держави підкреслив актуальність і пріоритетність вирішення проблем, пов’язаних із завершенням процесу створення ЗВТ. "Створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом – це питання сьогодні є одним із ключових пріоритетів в діяльності нашої держави ", - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

"Той рівень, який зараз є у вирішенні цього питання - дуже низький, - наголосив Президент. - І я хочу надати імпульсу нашим внутрішнім економічним перетворенням, щоб наблизити це питання до логічного завершення".

Звертаючись до учасників наради, Президент зауважив, що хотів би почути детальну інформацію про нинішній стан переговорів, а також про наявні проблеми. "Якщо відчувається уповільнення процесу, то повинна бути зрозумілою його причина", - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що чекає від присутніх пропозицій щодо "бачення шляхів вирішення цього питання".

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що нині про хід переговорного процесу надходять різні, інколи "дуже суперечливі сигнали з різних сторін", і підкреслив, що українська сторона має захистити національні інтереси.

"Безумовно нам треба захистити наші національні інтереси під час цих переговорів. Але мета – досягти логічного завершення процесу, тобто підписання угоди про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом – вона залишається", - резюмував Президент.