Черновецький розповів про відставку та подорожі Європою

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ спростовує інформацію про те, що він нібито написав заяву про свою відставку.

Про це він заявив у інтерв’ю 5 каналу.

«Заяву про відставку я не писав. Повідомлення про це, яке пролунало від заступника голови Верховної Ради ТОМЕНКА, - це брехня, дрібна політична капость», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Також Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що може піти у відставку лише після погодження зі своїм блоком.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, поки що він не вирішив, чи потрібно йому йти у відставку. Таке рішення він може ухвалити «тільки за погодженням із фракцією мого імені, бо ми разом йшли на вибори і разом несемо відповідальність за киян».

Він зазначив, що дуже тяжко пережив кінець 2010 року. «Мій моральний стан, звичайно, перебуває не в кращому стані. І я не хочу зараз приймати будь-які поспішні рішення. Тобто, питання про відставку мною поки не вирішене саме з собою, тому що це було би безвідповідально», - заявив він.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що рішення щодо своєї відставки може прийняти тоді, коли зважить всі можливі наслідки цього кроку для киян. «Не хочу, щоб Київрада сьогодні протистояла адміністрації. Поки я буду впевнений, що більшість рішень нової команди на чолі з Олександром ПОПОВИМ приймаються в інтересах киян, я буду його підтримувати », - сказав мер Києва.

Київський міський голова також заявляє, що не просив політичного притулку за кордоном.

«Я дійсно був у Грузії. В Ізраїлі я не був, політичного притулку не просив », - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, коментуючи чутки в ЗМІ, пов`язані з його відсутністю в Україні.

За його словами, він живе у Києві, однак останнім часом багато подорожував, зокрема, по Європі. При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що витрачав на поїздки лише свої гроші.

Також він зазначив, що завжди був у курсі того, що відбувається у Києві, зокрема, контролював порядок денний у Київраді, підписував рішення, тобто, виконував свої обов`язки.

На запитання ведучого, чи не боїться він політичних переслідувань, мер Києва відповів: «Думаю, що немає жодного відомого політика, який би не боявся, не очікував якихось політичних переслідувань».

«Ще більше я боюся за своїх дітей, онуків. Хочу, щоб вони жили в Україні і не мали через мене жодних проблем», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.