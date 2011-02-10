В Україні кількість збиткових банків скоротилася 35

Кількість збиткових банків в Україні в 2010 році, порівняно з 2009 роком, скоротилася в 1,8 разу – до 35 банків.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України

Сумарні збитки цих банків також скоротився більш ніж у 2 рази – до 17,227 млрд. грн.

За підсумками минулого року прибуткової була діяльність 140 банків, сумарний прибуток яких становив 4,2 млрд. грн., (більш як на 1 млрд. грн. більше, ніж у 2009 році).

Як повідомляв УНІАН, Українська банківська система в 2010 році, порівняно з 2009 роком, скоротила збитки майже утричі – до 13,027 млрд. грн. Доходи банків скоротилися на 4,3% і становили 136,8 млрд. грн., витрати - на 17,4% - до 149,9 млрд. грн.

Активи банків зросли на 0,1% – до 945,5 млрд. грн., загальні активи скоротилися на 0,3% – до 1,09 трлн. грн.

Станом на 1 січня 2011 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації перебувають 18 банків.