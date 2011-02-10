Міжбанк відкрився котируваннями 7,9550/7,9595 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися незначним зниженням котирувань – 7,9550/7,9595 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2708/11, котирування по євро-гривні становили 10,8590/10,8670. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на попередньому рівні – 1,3646/48 (середа - 1,3647/49).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9450/7,9550.