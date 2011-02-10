На міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9565/7,9585 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9550/7,9595, на 12:00 звузився спред 7,9565/7,9585 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2708/11, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2710/11. У Росії курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 29,3750 (+0,0550).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3646/48, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,8590/10,8670, на 12:00 ціни пішли вниз 10,8410/10,8495.