Експерти: Створення Служби фінансового омбудсмена дозволить підвищити довіру до ринку фінпослуг

Створення в Україні Служби фінансового омбудсмена дозволить підвищити довіру до ринку фінансових послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Аналітичного центру Блакитної стрічки ЄС/ПРООН Марчин СВЕНЧИЦЬКІ в рамках презентації підготовленого центром звіту «Шляхи введення Служби фінансового омбудсмена в Україні».

Він зазначив, що в більшості країн-членів ЄС існують схеми альтернативного розв’язання спорів, в яких беруть участь споживачі фінансових послуг.

«Одна з найуспішніших Служб омбудсмена працює у Великій Британії. Служба розглядає близько 900 тис. скарг на рік, з яких 92% вирішуються шляхом укладання сторонами угоди, і лише 8% передаються до судів», - повідомив М.СВЕНЧИЦЬКІ.

Також, за його словами, достатньо ефективним є Ірландське бюро служби фінансового омбудсмена, велику кількість скарг розглядає Commission de Surveillance du Secteur Financier у Люксембурзі. Серед інших схем розв’язання спорів - грецький омбудсмен з банківських і інвестиційних послуг, німецька схема омбудсмена з приватних комерційних банків і іспанська служба скарг до банків Іспанії.

М.СВЕНЧИЦЬКІ зазначив, що існування такого інституту дозволить розв’язувати спори в найкоротші терміни, а також мінімізувати витрати на їх розгляд.

У свою чергу, керуючий партнер юридичної фірми «Довгань і партнери» Віктор ДОВГАНЬ повідомив, що існуюча в Україні система врегулювання спорів між учасниками ринку і споживачами фінансових послуг, яка, зокрема, представлена третейськими судами при об`єднаннях учасників фінансового ринку, «розрізнена і потребує уніфікації».

Він упевнений, що у створенні Служби омбудсмена зацікавлені найбільші представники фінансового сектора.

«Ми тільки починаємо цей процес, але думаю, основні представники ринку будуть в цьому дуже зацікавлені», - сказав В.ДОВГАНЬ.

При цьому він повідомив, що поки що не відомо, скільки знадобиться коштів для створення такої інституції в Україні, але зазначив, що це не такі вже й значні суми.

Надалі роботу омбудсмена планується фінансувати за рахунок відрахувань, що проводяться учасниками ринку, як це має місце в багатьох європейських країнах.