«Сбербанк Росії» і «УкрСиббанк» об'єднали банкоматні мережі

АТ «Сбербанк Росії» (Київ) об`єднало банкоматні мережі з АТ «УкрСиббанк» (Київ). Про це йдеться у прес-релізі «Сбербанку Росії», переданому агентству УНІАН.

«7 лютого 2011 року АТ «Сбербанк Росії» розширило свою банкоматну мережу в рамках підписаної угоди з АТ «УкрСиббанк»», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Сбербанк Росії» об`єднав свою банкоматну мережу з мережею «Ощадбанку» (Київ), яка налічує 1,2 тис. банкоматів. Банк також є учасником об`єднаної банкоматної мережі Атмосфера, що включає на даний момент майже 4 тис. АТМ.

Таким чином, банкоматна мережа «Сбербанку Росії» спільно з мережами партнерів налічує понад 6,6 тис. АТМ.

Довідка УНІАН. АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (м. Київ) зареєстровано в червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (м. Москва).

Активи банку на 1 січня 2011 року становили 9,925 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 8,972 млрд. грн., зобов`язання – 8,819 млрд. грн., статутний капітал – до 2,310 млрд. грн., власний капітал – 1,106 млрд. грн.

У 2010 році банк одержав збиток 1,469 млрд. грн.

«УкрСиббанк» (Харків) зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

Активи банку на 1 січня 2011 року становили 46,128 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 38,699 млрд. грн., зобов`язання – 41,273 млрд. грн., статутний капітал – 7,512 млрд. грн., власний капітал – 4,855 млрд. грн.

«УкрСиббанк» у 2010 році одержав збиток 3,145 млрд. грн.

BNP Paribas (Франція) володіє 99,9992% акцій "УкрСиббанку".