Міжбанк закрився котируваннями 7,9530/7,9570 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9550/7,9595, на 12:00 звузився спред - 7,9565/7,9585. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9530/7,9570 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2708/0,2711, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2710/0,2711. На момент закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,3600 (+0,0400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3615/1,3730.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8590/10,8670, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,8410/10,8495. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 10,8415/10,8530.