У Єврокомісії упевнені, що угода про ЗВТ з Україною може бути підписана до кінця року

16:03, 10 лютого 2011
Фінанси
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У Європейській Комісії упевнені, що угода про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС може бути підписана до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив керівник переговорної групи з підготовки угоди від Єврокомісії Філіп КУЇССОН у Києві в ході круглого столу на тему організації вільної торгівлі між Україною і ЄС.

“Я дуже упевнений, що ми зможемо підписати остаточну угоду цього року”, - сказав він.

Ф.КУЇССОН зазначив, що в цьому випадку після проходження процедур ратифікації угоди членами ЄС, приблизно, в 2013 році угода може набути чинності.

Як повідомляв УНІАН, керівництво України виступає за якнайшвидше завершення переговорів про ЗВТ з Євросоюзом.

«Ми дуже зацікавлені, щоб вже у 2011 році завершити і підписати таку угоду з Європейським Союзом», - заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 28 січня ц.р.

7 лютого прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запропонував поетапно підписувати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

На його думку, 90% узгоджених позицій за угодою можуть бути підписані на першому етапі, а решта 10% позицій, по яких переговори необхідно продовжити, можуть бути підписані пізніше додатковим договором.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС в 2007 році почали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони почали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка повинна стати частиною угоди про асоціацію.

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