Королевська у Харкові презентувала нову модель спрощеної системи оподаткування

Сьогодні у Харкові народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА презентувала нову модель спрощеної системи оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат на прес-конференції в Харкові відзначила, що ухвалений у 2010 році Податковий кодекс створив ще більш несприятливі умови для ведення бізнесу в Україні.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, виходячи з ситуації, що склалася, Комітет ВРУ з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва спільно з Радою підприємців при Верховній Раді розробили нову концепцію, яка від сьогодні, починаючи з Харкова, обговорюватиметься в підприємницькому середовищі.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що, згідно з новою концепцією, зі спрощеної системи оподаткування виключаються деякі види діяльності, які юридичні особи найчастіше використовують для оптимізації витрат. Також пропонується дохід підприємства, яке може претендувати на спрощену систему, збільшити до 1,5 млн. грн. При цьому підприємствам надається право найму працівників і право віднесення до витрат витрати при роботі з юридичними особами.

Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що для детінізації спрощеної системи пропонується також градуювати річний дохід підприємства, співвідносивши з ним певний вид діяльності.

«Градація 200 тис. грн., 300 тис. грн. і до 1,5 млн. грн. У різні градації виведені різні види діяльності, різні права найму людей і різні умови ведення бізнесу», - пояснила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами депутата, представлена концепція впродовж найближчих двох тижнів обговорюватиметься у підприємницькому середовищі, а після цього, з урахуванням усіх поправок і пропозицій, «буде написаний на належному рівні обгрунтований законопроект».