Королевська проводить у регіонах обговорення законопроекту про спрощену систему оподаткування

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на зустрічах із підприємцями Луганська, Львова та Харкова провела обговорення законопроекту про спрощену систему оподаткування.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі голови парламентського комітету, відзначивши, що законопроект про спрощену систему оподаткування розробляється Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ в тісній співпраці з підприємцями всієї України в рамках діяльності Ради підприємців при Верховній Раді України.

Сьогодні на зустрічі з підприємцями м. Харкова, коментуючи основні критерії розроблюваного проекту закону про спрощену систему оподаткування, народний депутат зазначила, що основне завдання, яке покладається на цей документ, – це забезпечити можливість роботи самозайнятим людям і дати їм той обсяг обігових коштів і платежів, який буде адекватний економічній ситуації в країні. «Одним із критеріїв самозайнятості є максимальна детінізація цієї системи, оскільки основний негатив, який пов`язують зі спрощеною системою її супротивники, – це використання її для оптимізації юридичними особами своїх витрат», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як заявила депутат: «Ми повинні разом написати закон так, щоб жоден чиновник не зміг натиснути на підприємця, щоб ніхто не зміг безкарно заарештовувати й вивозити товар, щоб жоден чиновник не відчував себе в цій країні царем і богом у одній особі, а був тим, чим він є насправді – найнятим виборцями менеджером». за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «якщо бізнес зараз не запропонує владі свої правила гри, то влада в черговий раз придумає правила, зручні для чиновників, і тоді про реформи знову можна буде забути на довгі роки».

За її словами, в розроблюваному законопроекті пропонується підприємців-єдиноподатників розбити на три категорії, залежно від річного обороту. «При цьому різні градації передбачають різні види діяльності й кількість найманих працівників. Тим самим ми на 99% ліквідовуємо можливості оптимізаторів використовувати цю систему для уникнення від податків. Законопроектом передбачається розширити можливості наймати додаткових працівників і зберегти для юридичних осіб право відносити на витрати послуги і товари, придбані у підприємців-єдиноподатників», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голвоа парламентського комітету вважає, що необхідно законодавчо забезпечити можливості для розвитку малого та середнього бізнесу. «Потрібно не заганяти людей у податкові резервації, а залишити можливість розвивати свій бізнес, щоб, досягнувши певного обсягу товарообігу, підприємець міг перейти на загальну систему оподаткування», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За інформацією прес-служби, Н.КОРОЛЕВСЬКА перебуває в Харкові з робочою поїздкою, в рамках якої проходить презентація Ради підприємців при Верховній Раді, а також обговорення законопроекту про спрощену систему оподаткування. Також у Харкові Н.КОРОЛЕВСЬКА виступила перед підприємцями найбільшого в Україні ринку «Барабашово», провела зустріч із представниками ділових кіл і громадськими діячами у Фонді громадянських ініціатив, з головою Харківської обласної державної адміністрації Михайлом ДОБКІНИМ, а також взяла участь у презентації «Регуляторні бар`єри, що заважають українським жінкам розвивати успішний бізнес», організованої Міжнародною фінансовою корпорацією.

*** Ініціатива створення Ради підприємців при Верховній Раді належить Н.КОРОЛЕВСЬКІЙ і ряду об`єднань підприємців малого та середнього бізнесу. До Ради підприємців входять близько 200 громадських організацій, які представлені в 24 областях України. Метою Ради є захист інтересів малого та середнього бізнесу, який формує 16% ВВП України.