Увесь фонд розвитку Держбюджету буде направлений до спецбанку реконструкції та розвитку – Янукович

Увесь фонд розвитку Державного бюджету в поточному році буде направлений до спеціального банку реконструкції та розвитку для кредитування регіонів на поворотній основі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на розширеному засіданні регіонального комітету з економічних реформ під час свого робочого візиту до Херсонської області.

Зокрема, глава держави повідомив, що це буде зроблено для того, “щоб не розтягнули по регіонах”.

Контролювати даний банк буде міністр промислової політики Дмитро КОЛЄСНІКОВ через спеціальне агентство.

Саме цей банк, за словами В.ЯНУКОВИЧА, оцінюватиме перспективи використання вказаних коштів і вирішуватиме, які проекти в регіонах кредитувати.

Саме банк, як серйозна фінансова організація, оцінюватиме можливість фінансування різних проектів, ефективність використання бюджетних коштів і ефективність управління проектами, що фінансуються, сказав Президент.

Він також повідомив, що отримання коштів з даного банку здійснюватиметься на поворотній основі, причому процентні ставки за кредитами будуть на рівні світових – 4-5%.

На думку Президента, в регіональних проектах рівень участі коштів з Держбюджету буде на рівні до 30%, місцеві бюджети повинні будуть внести у фінансування проектів не менш як 10%, а решта всіх коштів буде одержана у вигляді інвестицій.

В.ЯНУКОВИЧ порадив присутнім на засіданні представникам місцевої влади пропонувати для державного фінансування реальні проекти з урахуванням тих пропорцій участі, про які він оголосив.