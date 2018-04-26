Які кредитні пропозиції чекають на українців у 2011 році...

Фінансовий ринок України повільно, але відновлюється, хоча ситуація поки неоднозначна. З одного боку, загальна сума депозитів фізичних осіб вже перевищила докризові обсяги, з іншого – банки не поспішають збільшувати кредитування. Один із стримуючих для них факторів – відсутність стійкої бази. Також вносить свою лепту дефіцит платоспроможних позичальників, невисокі доходи українців, як і раніше, перешкоджають більш активному розвитку даного процесу. Крім того, на ринку грядуть нововведення: Національний банк пропонує заборонити дострокове вилучення депозитів. Впровадження такого механізму має спровокувати зниження банками ставок за кредитами. Адже фінустановам не доведеться закладати в них ризики. Якщо пропозиції регулятора будуть підтримані, то система запрацює з другого кварталу цього року. Залишається розібратися, що чекає нас як позичальників...

Підсумки минулого року: банкрутів серед позичальників стало більше

За 2010 рік, за даними регулятора, фізичним особам були видані кредити на загальну суму близько 58 млрд. грн. Цифра – незначна, адже вона враховує не тільки нові, але і переоформлені «старі» позики. Саме реструктуризацією кредитів населення займалися банки торік. Між тим, у цьому році зафіксовано пожвавлення споживчих та автокредитів, правда, далеко не в тих обсягах, які були до кризи.

На кінець 2010-го населення в цілому мало погасити позики практично на 210 млрд. грн., з них 65 млрд. грн. - гривневі кредити, 18 млрд. дол. - валютні. Обсяг кредитів в національній валюті істотно не змінився, зате в іноземній – скоротився на 2 млрд. дол. Висновок простий: населення, перш за все, погашало «валютну» іпотеку.

Змінилася в минулому році і структура кредитів. Оскільки банки фізичних осіб кредитували тільки в гривні, то частка таких позик у цілому зросла з 27% до 30%, але валютні кредити все одно залишаються в лідерах.

Цьогоріч іпотечні кредити фактично не надавалися. Із загальної суми виданих позик населенню частка іпотечних склала 0,3%. Зате погашалася іпотека непогано – обсяг таких позик скоротився з 48 до 43%.

За даними НБУ, заборгованість фізичних осіб за іпотечними кредитами в 2010 році скоротилася на 17% (проти 2009 р.) - до 110,73 млрд. грн.

За 2010 рік середні ставки за гривневими кредитами виросли на 2 п.п. і склали більше 26%, за доларовими – скоротилися на 1,5 п.п., до 13,78%, а середні ставки за єврокредитами практично не змінилися – близько 18%.

Висновок напрошується один – високі ставки стримують ринок кредитування.

Немає офіційних даних про частки проблемних кредитів у загальній структурі позик, але якщо оцінювати розмір сформованих резервів під проблемні кредити, то до таких можна віднести близько 12% загального обсягу. Швидше за все, реальна цифра знаходиться в діапазоні від 10% до 18%.

Девальвація гривні істотно знизила доходи населення у валютному еквіваленті, у той же час значно подорожчали «кредити-іноземці». Як результат – чимала частина позичальників стала банкрутами, правда, фізосіб, згідно із законодавством, зробити такими неможливо.

Кредит-2011: мрія чи реальність?

Ситуація в банківському секторі така, що можна сміливо зробити висновок – криза фактично завершилася. Невичерпна проблема «Родовід Банку» “родом” більше з політичної площини, ніж економічною. У цілому, фінустанови наростили свої пасиви. Загальна сума банківських депозитів перевищує докризову. Отож банки готові до кредитування. Точніше, для них немає іншого виходу.

Минулий рік фінустанови більше уваги приділяли юридичним особам. Але цей сегмент ринку не безмежний, і вже відчувається жорстка конкурентна боротьба за таких клієнтів. У зв`язку з цим банки «згадали» про населення. І хоча його доходи в доларовому еквіваленті ще поступаються докризовому періоду, зате в гривневому виразі перевищують. А саме в гривні банки і збираються кредитувати.

Фаворит цього року – споживчий кредит

У поточному році, найімовірніше, банки будуть активно пропонувати споживчі кредити – як готівку, так і за допомогою платіжної картки. Користувачам таких позик варто усвідомити просте правило: беззаставні кредити бувають тільки дуже дорогими. На поточний момент вони видаються під ставку 35 - 50% річних залежно від банку і суми. Можна очікувати зниження ставок до 30-40%. Позики робить дешевшими застава, за умови її наявності ставки впадуть до 20-25%.

Вигідний автокредит – бувальщина 2009-2010 років. Автосалони стають все більш консервативними. Як результат, ставки за такими позиками знаходяться на рівні 18-25%, і ця планка буде утримуватися весь поточний рік. Єдине, на що готові піти банки, - скорочення початкового внеску, фактично до 10%, що стане реальністю 2011-го року.

Проблема іпотечних кредитів не вирішиться в 2011 році. Банки можуть у великій кількості надавати такі позики, але найнижчою ставкою залишиться 16%, а це значить, що за десять років позичальник «переплатить» 160%. Фінустанови вбачають у цьому великий ризик, тому і виникають вимоги першого внеску в обсязі 30-50%, а то і 75%. У даній ситуації іпотечний кредит буде по кишені, якщо його оформляти на термін до 3 років і на суму не більше 10-20% вартості житла, що купується. Такого роду кредити добре працюють при угодах з обміну житла з доплатою. Про іпотеку без першого внеску або про кредит на покупку житла в будинку за принципом «нульового циклу» можна цього року забути.

Олександр Охріменко, голова Наглядової ради банку «Центр» (для УНІАН)