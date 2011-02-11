Міжбанк відкрився котируваннями 7,9550/7,9580 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9550/7,9580 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2715/0,2717, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,7780/10,7845. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3548/1,3550 (четвер — 1,3646/1,3648). У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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