На міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9555/7,9590 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9550/7,9580, на 12:00 ціни підвищилися 7,9555/7,9590 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2715/17, на 12:00 ціни знизилися 0,2712/14. У Росії курс долар-рубль знизився, і на 12:00 встановився на рівні 29,3032 (-0,0568).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3646/48, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,7780/10,7845, на 12:00 ціни пішли вниз 10,7535/10,7645.