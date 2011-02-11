Банкіри підтримують обмеження дострокового зняття депозитів

Обмеження дострокового зняття депозитів матиме позитивний вплив на кредитування економіки і стабільність фінансової системи. Про це заявили голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимир ЛАВРЕНЧУК і голова правління «Укрсоцбанку» Борис ТИМОНЬКІН, у коментарях, переданих УНІАН.

Як зазначається в повідомленнях, В.ЛАВРЕНЧУК і Б.ТИМОНЬКІН підтримали ініціативу НБУ про обмеження дострокової видачі депозитів, винесену Нацбанком на громадське обговорення.

На думку Б.ТИМОНЬКІНА, Україна повинна винести уроки з кризи, в ході якої стабільність фінансової системи країни опинилася під загрозою. Джерелом загрози голова «Укрсоцбанку» вважає масове дострокове зняття депозитів. За його словами, ситуацію в 2008 році вдалося стабілізувати лише тоді, коли було введено мораторій на дострокове зняття вкладів. За словами Б.ТИМОНЬКІНА, «одночасний дострокове виведення 25% усіх депозитів трьома відсотками великих вкладників зведе до нуля банківську систему». Інші ж внаслідок колапсу можуть не отримати нічого.

Б.ТИМОНЬКІН також спростував тезу, що заборона на дострокове вилучення депозитів порушує права людини. Це «порушення прав більшості меншістю, яка встигне їх (депозити) забрати». У більшості європейських країн, за словами банкіра, у вкладника немає можливості достроково забрати депозит.

Підтримує колегу й голова правління «Райффайзен Банк Аваль».

Як сказав В.ЛАВРЕНЧУК, «я дуже вдячний НБУ, який ініціював обговорення цієї теми». При цьому банкір підкреслив, що «бачить позитивні сигнали в рішеннях, які приймаються НБУ останнім часом». За словами В.ЛАВРЕНЧУКА для кредитування економіки «гривня повинна бути довгостроковою. А довгострокова гривня – це довгострокові депозити». «Дуже добре, що НБУ ініціював цю відкриту дискусію, адже суспільство сьогодні хоче надійності», - підкреслив Б.ЛАВРЕНЧУК. В результаті цієї дискусії, на його думку, необхідно буде змінювати законодавчі норми, що передбачають безакцептне зняття депозиту. В усіх європейських країнах є, як мінімум, попереджувальний лист вкладника – строком від 7 днів до місяця. Крім того, ще одним аргументом на користь законодавчих обмежень голова правління «Райффайзен Банк Аваль» вважає особливу соціальну значущість депозиту в Україні, тому «його не можна регулювати лише нормами двостороннього договору».

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого ц.р. Національний банк України виніс на обговорення норму про заборону дострокового вилучення термінових банківських депозитів.

З метою врегулювання проблеми повернення банківських депозитів «на першу вимогу», а саме – визначення конкретних термінів виконання банком своїх зобов`язань повернення вкладу і створення правових умов для зниження ризиків банку в разі дострокового розірвання термінового депозитного договору Національним банком України за участю банківських асоціацій опрацьовуються відповідні пропозиції», – йдеться в повідомленні НБУ.

На розгляд та обговорення виноситься варіант повної заборони дострокового зняття термінових вкладів. Пропонується дозволити повернення вкладів винятково в термін, визначений договором, або в разі настання непередбачених ситуацій, що вимагають від вкладника термінових грошових витрат (оплата лікування, відшкодування майнового збитку, забезпечення захисту в суді тощо).

Також на обговорення виноситься ще один варіант, згідно з яким пропонується встановити, що в разі звернення вкладника з вимогою про видачу вкладу до настання терміну, обумовленого договором термінового вкладу, банк здійснює виплату в термін до 30 днів із моменту звернення.

Крім того, НБУ пропонує встановити норму, згідно з якою «за договором вкладу на вимогу банк зобов`язаний видати вклад протягом 3 робочих днів із моменту звернення вкладника, окрім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, встановлених договором».