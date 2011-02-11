Держбюджет-2010 зведений з дефіцитом 64,3 млрд. грн.

Державний бюджет України в 2010 році зведений з дефіцитом 64,266 млрд. грн., що в 1,8 рази більше, ніж у 2009 році. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, дефіцит держбюджету-2010 на 52% або на 18,578 млрд. грн. перевищив показник граничного дефіциту, який був встановлений Законом «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

У своєму повідомленні Мінфін посилається на статті 25 і 75 цього Закону, згідно з яким уряд мав право збільшувати граничний показник дефіциту на суму випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ минулих років і на поповнення статутного фонду Державної іпотечної установи України (ДІУ), відповідно.

«Фактично випуск ОВДП для погашення простроченої заборгованості минулих років з відшкодування ПДВ склав 16,436 млрд. грн., а для поповнення статутного фонду ДІУ - 2 млрд. грн., - йдеться в повідомленні Мінфіну. - З урахуванням корекції відповідно до статей 25 і 75 Закону про бюджет на 2010 рік граничний показник дефіциту бюджету дорівнював 72,531 млрд. грн.».

За інформацією Держказначейства України, доходи держбюджету-2010 склали 240,398 млрд. грн., що на 5,7% менше від планового показника. Зокрема, доходи загального фонду склали 207,473 млрд. грн., що на 1,2% менше плану.

За даними Мінфіну витрати держбюджету-2010 склали 303,589 млрд. грн., що на 1,3% менше планового показника, зокрема витрати загального фонду – 238,315 млрд. грн., або на 1,1% менше планового показника.

За інформацією Мінфіну, обсяг державних запозичень у 2010 році склали 124,276 млрд. грн.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, станом на 31 грудня 2010 року, державний і гарантований державою борг України склав 432,235 млрд. грн., що на 116,519 млрд. грн. більше від запланованого ст. 10 закону «Про державний бюджет України на 2010 рік» показника граничного обсягу держборгу (315,716 млрд. грн.).

У своєму сьогоднішньому повідомленні Мінфін стверджує, що «на кінець 2010 року було забезпечено утримування обсягу державного боргу в межах граничного рівня, встановленого статтею 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» з урахуванням корекції відповідно до статей 25 і 75 Закону про бюджет на 2010 рік. Фактично державний борг був менше граничного рівня на 10 млрд. 676,6 млн. грн.».