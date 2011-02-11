Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9570/7,9610 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9550/7,9580, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9555/7,9590. До закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 7,9570/7,9610 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2715/0,2717, на 12:00 ціни знизилися до 0,2712/0,2714. До закриття ціни досягли рівня 0,2710/0,2712. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,3401 (-0,0199).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3510/1,3620.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,7780/10,7845, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,7535/10,7645. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,7580/10,7695.