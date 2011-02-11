У 2011 році почнеться реформа терорганів виконавчої влади і місцевих адміністрацій

У 2011 році, в рамках адміністративної реформи, розпочнеться реформа територіальних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій.

Як повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України, про це міністр юстиції, керівник робочої групи при Президентові України з реформи системи органів виконавчої влади Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив в інтерв‘ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна», номер якого вийде друком 12 лютого.

За словами міністра, на сьогодні завершено процес розробки індивідуальних положень про міністерства та центральні органи виконавчої влади. У підготовці цих проектів брали участь експерти і представники різних органів виконавчої влади.

Після затвердження положень буде остаточно визначено напрямки діяльності та врегульовані функції указаних органів. Відповідно, буде з’ясовано, на якому рівні є необхідність в існуванні територіальних органів окремого відомства, а на якому відбудеться передача функцій місцевим адміністраціям, а також, яким чином здійснюватиметься контроль за реалізацією цих функцій, повідомив міністр юстиції.

Це рішення, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, ухвалюватиме глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ після розгляду пропозицій, які робоча група надасть йому протягом найближчих тижнів.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що мова йде не про суто арифметичне скорочення чисельності державних службовців і не про окремі міністерства та їх служби.

«Це надто спрощений підхід, який демонструє повну відсутність розуміння, що таке управління», - зазначив він.

За словами міністра, йдеться про загальний підхід, як оптимізувати функції органів виконавчої влади. Загальна кількість держслужбовців буде меншою, але в певних органах влади чисельність може й збільшиться, з’являться нові органи влади.