Moody's покращило прогноз рейтингів "ПриватБанку"

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s покращило прогноз рейтингів ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) з «негативного» на «стабільний». Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

Зокрема, згідно з повідомленням, Moody`s покращило прогноз рейтингу фінансової стійкості D і довгострокового рейтингу депозитів в національній валюті Ba3.

За інформацією рейтингового агентства, зміна прогнозів за рейтингами «ПриватБанку» зумовлена стабілізацією кредитного профілю, що відображає поступове відновлення української економіки, зміцнення позиції банку як найбільшого банку в Україні за розміром загальних активів і внесків фізичних осіб, стабілізацію якості активів банку в 2010 році.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2011 року складали 113,437 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 101,855 млрд. грн., зобов`язання - 101,557 млрд. грн., статутний капітал - 8,860 млрд. грн., власний капітал - 11,880 млрд. грн.

«ПриватБанк» в 2010 році збільшив чистий прибуток на 30% - до 1,37 млрд. грн.

Основними акціонерами «ПриватБанку» є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.