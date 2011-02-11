Україна і Росія не реалізували жодного проекту, заявленого Януковичем і Медведєвим

Екс-президент України Леонід КУЧМА зазначає, що Україна і Росія не реалізували жодного спільного проекту, які були заявлені на зустрічі президентів двох країн Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА в Харкові навесні 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на

8-му засіданні українсько-російського форуму «Партнерство України і Росії в нових реаліях європейської і євразійської інтеграції» в Києві.

Л.КУЧМА зазначив, що після зустрічі двох президентів у Харкові «з`явився якийсь настрій, що потяг почав прискорювати свій рух», і проблеми, що накопичилися за 5 років, будуть вирішені. «Ви, мабуть, пам`ятаєте про скільки інноваційних проектів йшлося в Харкові, а сьогодні ми поки не можемо назвати жодного проекту», - заявив він. На думку Л.КУЧМИ, в цьому винні як Україна, так і Росія.

«Багато хто думає, що Росія в Харкові вирішила стратегічне завдання щодо Чорноморському флоту, а далі глибокі відносини з Україною її більше не цікавлять. Я б не хотів так думати, і переконаний, що це не так, але ми даємо привід для таких міркувань», - сказав Л.КУЧМА.

Зокрема, за його словами, сторони так і не змогли просунутися в реалізації таких спільних проектів як створення літаків Ан-148, Ан-158 і Ан-70.

«Ми могли б поборотися за світовий ринок нашими досягненнями у галузі авіації, а створюється таке враження, що ми допомагаємо один одному гробити те, що в нас залишилося від Радянського Союзу», - додав Л.КУЧМА.